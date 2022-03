Mensen vragen Lambert van Meijeren: ‘U bent toch veel te aardig om lijsttrekker FvD te zijn?’

Het is duidelijk: indachtig zijn partij schuwt Lambert van Meijeren – geboren in Wageningen en al 35 jaar wonend in Doetinchem – de provocatie niet. Toch ziet niet iedereen deze gepensioneerde voormalige manager van de Albert Heijn (onder andere van 2011 tot 2015 van het filiaal aan de Rozengaardseweg) als een vanzelfsprekende volgeling van Thierry Baudet. ‘Wordt u lijsttrekker van Forum voor Democratie (FvD) in Doetinchem’, vragen mensen die hem op straat treffen. ‘Daar bent u toch veel te aardig voor’. ,,Misschien val ik dus wel mee”, zegt Van Meijeren.

‘Statement tegen woke-cultuur’

Dat vragen de andere Doetinchemse politici zich af. Ze kennen Van Meijeren niet. Wel zagen ze op tv dat zijn zoon Gideon er in de Tweede Kamer niet voor terugdeinst de Tweede Wereldoorlog aan te halen als hij het heeft over uitsluiting van bevolkingsgroepen tijdens een coronadebat.



Een toon die de Doetinchemse politici vorige week bovendien meenden te herkennen in de verkiezingsposters die FvD ophing in de stad. De tekst ‘Hoeveel genders heb jij vandaag?’ deed de deur dicht voor PvdA, CDA, D66, GroenLinks én SP. Ze sluiten op voorhand een toekomstige samenwerking met FvD uit.



Was dat nou nodig: zo’n tekst over de rug van een groep kwetsbare mensen, wat transgenders – mensen die zich geen specifiek geslacht aanmeten – toch zijn volgens het COC?

,,Als we transgenders hadden bedoeld, hadden we dat wel geschreven. Met de tekst maken we een statement tegen de woke-cultuur. Vroeger had je mannen en vrouwen. Nu van alles wat. Vind ik goed hoor, iedereen is uniek. De tekst is gericht tegen de cultuur dat bijvoorbeeld van de twintig werknemers er tien vrouw moeten zijn, twee homo en een immigrant. Een statement met een knipoog.”