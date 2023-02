Mike Snoei eindelijk een ‘Meistermacher: ‘Ik ben zo blij als een kind’

De ‘Kist Cup’ hield hij stevig onder zijn arm. ,,Heb ik toch nog een prijs. Die win ik niet zo vaak", lachte Didammer Snoei die vanwege een gebrek aan prijzen door het leven ging als Der Meistermacher. ,,Dit is toch prachtig. Ja, ik ben zo blij als een kind. Ik word bijna 60, maar ik ben blij dat ik dat vuur nog in me heb. Als ik dat niet meer heb, ga ik wel op de amateurvelden staan.”