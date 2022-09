Moeder omgebrachte baby Sem heeft ‘geen herinnering aan zwangerschap en bevalling’; onderzoek richt zich op vader

update | Met videoDOETINCHEM - De Doetinchemse vrouw (39) die de moeder is van de in 2006 omgebrachte baby Sem Vijverberg hoeft niet langer vast te zitten. Het Openbaar Ministerie ziet geen reden haar langer vast te houden. Dat de vrouw de moeder is, blijkt uit dna-onderzoek. Ze blijft wel verdachte.

De vrouw - een lerares op een Doetinchemse basisschool - zat al twee weken langer in voorarrest, nadat ze op dinsdag 6 september was aangehouden door de politie.



Het Openbaar Ministerie (OM) vindt het voor het onderzoek naar de dood van de baby niet langer noodzakelijk de vrouw in voorlopige hechtenis te houden. Ook zou geen sprake zijn van vluchtgevaar of gevaar voor herhaling.



De vrouw is volgens het OM meerdere keren verhoord: ‘Zij heeft verklaard geen herinnering meer te hebben aan de zwangerschap en/of de bevalling’. Het OM laat een deskundige onderzoeken hoe en of dat mogelijk is.

OM richt zich op achterhalen vader

Bovendien concentreert het OM zich nu op het achterhalen van de vader van de baby: ‘Mogelijk geeft dat meer inzicht in de omstandigheden van zijn overlijden’.

Het OM wil niet kwijt of bekend is wie de vader is, waar hij verblijft en of hij nu ook als verdachte wordt gezien.

De officier van justitie voerde aan dat moord danwel doodslag op een pasgeboren jongetje goed is voor een celstraf van twaalf jaar. De rechter-commissaris vindt moord of doodslag bij een kind echter een lichter vergrijp dan normale moord of doodslag: ‘De wetgever gaat ervan uit dat de moeder de baby om het leven heeft gebracht uit vrees voor ontdekking van de bevalling’.

Volgens de rechter staat op kindermoord of kinderdoodslag geen twaalf jaar en kan de verdachte niet op grond hiervan in hechtenis worden genomen.

Lerares basisschool

Vijf dagen na haar arrestatie werd duidelijk dat de vrouw lerares was op een basisschool in Doetinchem. Daar was ze net begonnen en werkte er een paar weken. Daarvoor is ze jarenlang lerares geweest op een andere basisschool in de regio. In Doetinchem was ze een bekende in het verenigingsleven. In het verleden werkte ze voor een restaurant.

De basisschool heeft de ouders ingelicht via een brief over de vrijlating van de lerares. Het onderwijs moest na de aanhouding anders worden ingericht. ‘De recente ontwikkeling heeft daarop geen gevolgen', volgens het schoolbestuur. De school had vorige week al professionele hulp ingeschakeld voor ouders en medewerkers.Ook kan de hulp advies geven hoe hierover met een kind te praten.

Pop blijkt baby

Het babylijkje werd zondagmiddag 29 januari 2006 gevonden door drie kinderen. Ze dachten een pop te zien in de rietkraag van het bevroren water van de plas. Toen de moeder van de drie kinderen – op bezoek bij oma die in de wijk woonde – met haar schoonzus poolshoogte ging nemen bleek het om een baby te gaan.

De baby – die een paar uur heeft geleefd – bleek met geweld om het leven gebracht, ontdekte de politie. Ook werd duidelijk dat de baby al een dag of negen dood was, toen het werd gevonden.

Ondanks groot onderzoek van de politie destijds, werden de ouders nooit gevonden. De zaak Sem werd een cold case, totdat er vorig jaar een verlossende tip binnen kwam. Dat gebeurde na een groot mediaoffensief.

Die ultieme poging had dus uiteindelijk succes met de aanhouding van de moeder, die nu na iets meer dan twee weken dus weer is vrijgelaten.