Na afwijzing bij plaatselijk koor is Jan (83) nu overal welkom om te komen zingen

Bekende commenta­tor De Cauwer te gast in wielercafé Doetinchem

9:00 DOETINCHEM - José de Cauwer, verslaggever van Sporza en voormalig profwielrenner, is donderdag 25 april te gast bij wielercafé Parijs Is Nog Ver in Doetinchem. De Cauwer is deze periode wekelijks te horen op de Belgische televisie, waar hij verslag doet van grote wielerwedstrijden. In Nederland is hij ook bekend als trouwe ploeggenoot van Hennie Kuiper en als succesvol ploegleider.