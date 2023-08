Nachtvlinders spotten populaire hobby: 417 soorten geteld in Doetinchem

Inflatie hakt er ondanks topweek voor tientallen blije kinderen in bij vakantie­spe­len: ‘Volgend jaar tientje meer vragen’

Tientallen kinderen hebben afgelopen week genoten van de kindervakantiespelen in de Liemers. Om dit ook in de toekomst te kunnen organiseren moet er echter geld bij. Vanwege de gestegen kosten in de supermarkt en bij accommodaties zijn organisaties genoodzaakt om meer inschrijfgeld te vragen.