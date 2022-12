Nieuwe stal voor duizenden varkens mag blijven staan in het buitengebied van Doetinchem

negen vragen Winkeliers en bewoners zijn supermarkt­oor­log op De Bongerd zat: ‘Zorg dat jullie er samen uit komen’

Waar blijft de supermarkt op winkelcentrum De Bongerd op De Huet in Doetinchem? Terwijl de gemeente en Albert Heijn elkaar hierover in de haren zitten, vragen winkeliers en omwonenden om actie. Antwoord op negen vragen over deze kwestie.

