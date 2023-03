Nieuwe trainer Excelsior’31 weet al welk verjaardagscadeau hij zaterdag wil

Jos van der Veen per direct weg bij DZC’68; Bas van Londen en Ralf Timmer nemen honneurs waar

Jos van der Veen stond zaterdag tegen SVL (1-1) voor het laatst als trainer langs de lijn bij het Doetinchemse DZC'68. Hij is per direct vertrokken naar Excelsior’31 in Rijssen.