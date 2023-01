Nieuwjaarsreceptie nieuwe stijl in Achterhoek: ‘Mensen geven elkaar minder snel een hand’

Nieuwjaars­duik in Braamt levert 1250 euro op voor strijd tegen kanker

BRAAMT - Ruim driehonderd zwemmers haalden met hun duik in Stroombroek op nieuwjaarsdag liefst 1250 euro op voor de strijd tegen kanker. De nieuwjaarsduik in de Braamtse plas was de aftrap voor Swim to Fight Cancer, een benefietevenement eveneens gehouden bij Stroombroek waarvan de opbrengst gaat naar Stichting Fight cancer.

3 januari