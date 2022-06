Nieuwscafé maakt herstart op festival Achterland, met Gerrit Vossers, Brood-portretten en opvang Oekraïners

DOETINCHEM - Het Nieuwscafé, het praatprogramma van De Gelderlander en Amphion, maakt op zondagmiddag 5 juni (aanvang 15.00 uur) een herstart tijdens festival Achterland op De Bleek in Doetinchem. Gast is onder meer de Achterhoekse weerman Gerrit Vossers.

Na een afwezigheid van 27 maanden door corona, keert het Nieuwscafé terug. De editie op Achterland is de opmaat voor een nieuw – hopelijk coronavrij – seizoen.



Op Achterland wordt het Nieuwscafé gehouden in de Witlof-tent. Weerman Vossers uit Silvolde zal ongetwijfeld praten over het weer, maar óók over zijn switch in de politiek van Oude IJsselstreek. Na jaren voor Lokaal Belang in de gemeenteraad heeft ‘het stemmenkanon’ – zoals Vossers in deze krant werd genoemd – zich na de verkiezingen aangesloten bij de DorpEnPlattelandBeweging.

Doetinchemse Herman Broods

Ook gast is Evelien Helder om te praten over straattheater Buitengewoon. Ze neemt het schilderij mee gemaakt door Herman Brood, waar zij op de rug zit van een hond. Brood portretteerde in 1997 tien Doetinchemmers. Voor de nieuwe editie van Buitengewoon probeert Helder deze Herman Broods te verzamelen.

Ook horecabaas Bennie Hiddink en festival-organisator Patrick Berendsen – beiden vereeuwigd – schuiven aan met hun Broods.

Diana Tamliani wordt bevraagd over haar rol als coördinator van de opvang voor Oekraïense vluchtelingen in de Driekoningenkapel in Doetinchem. Tamliani vluchtte zelf in 1998 uit Abchazië en woont al vijftien jaar in Doetinchem.

Het Nieuwscafé wordt gepresenteerd door Karin Geurts, Bart Sollman en Henny Haggeman. De entree is gratis.

Nieuwe seizoen op 30 oktober

Na deze editie van het Nieuwscafé begint het nieuwe seizoen na de zomer op zondagmiddag 30 oktober. Plaats van handeling is dan de kleine zaal van theater Amphion.

Achterland maakt ook een herstart na twee coronajaren. Het succesvolle festival, ooit ontstaan als side-event van het Stadsfeest, begint vrijdag 3 juni en duurt tot en met maandag 6 juni. Behalve muziekoptredens is er ook theater.