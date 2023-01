Nieuwscafé met schrijver Gijs Wilbrink, onderneemster Claudia Willemsen én gebrek aan politiecellen in de Achterhoek

DOETINCHEM - Gijs Wilbrink is zondag te gast tijdens het Nieuwscafé van De Gelderlander, in de kleine zaal van Theater Amphion in Doetinchem.

De schrijver is landelijk ‘hot’ vanwege zijn Achterhoekse roman De Beesten.



Wilbrink, oorspronkelijk afkomstig uit Ulft, krijgt geweldige recensies. Zijn roman, waar hij acht jaar aan werkte, gaat onder meer over motorsport en speelt zich grotendeels af in de streek waar hij opgroeide. Volgens de Volkskrant is De Beesten een van de beste boeken van 2022.

Volledig scherm Gijs Wilbrink: te gast in het Nieuwscafé. © Jan van den Brink

Politiecellen weg: arrestaties soms uitgesteld

Robbert Hummelink (VVD-raadslid in Doetinchem) en burgemeester Mark Boumans zijn ook gast. Zij praten over het ontbreken van politiecellen in de Achterhoek. Tot de zomer van 2020 waren er nog negen cellen op het politiebureau in Doetinchem, maar na een reorganisatie bij de politie zijn deze weg.

Tot verdriet van Hummelink – zelf tot voor kort politieman in Winterswijk en omgeving – en Boumans. Arrestanten moeten nu vaak door de politieagenten zelf naar de cellen in Arnhem, Borne of Apeldoorn worden gereden. Dat kost zoveel tijd dat agenten soms afzien van arrestatie of deze uitstellen.

Hippe Kippe in Bristol-pand

Onderneemster Claudia Willemsen is ook gast. De oprichter en oud-eigenaar van succesformule Kleertjes.com heeft het voormalige Bristolpand – 1800 vierkante meter groot – in de binnenstad gekocht. Met Hippe Kippe richt ze zich ook op de fysieke winkel.

Muziek is er van de formatie Mr. Squirrel. Het Nieuwscafé is van 14.00 tot 15.00 uur in Theater Amphion. De presentatie is in handen van Tanja Kits en Henny Haggeman. De entree is 5 euro, waarbij een gratis drankje is inbegrepen.

