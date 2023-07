Nijmegen verandert in festivalterrein • Kaag dacht al langer na over stoppen • Henny wint grote prijs

Zwarte Cross bijna klaar voor de start: ‘Het gaat voorspoe­dig, iedereen heeft er zin in’

Op festivalterrein De Besselinkschans wordt momenteel hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen. Over exact acht dagen is het namelijk zover: dan barst de 26ste editie van de Zwarte Cross los. Dit jaar verwacht de organisatie 237.500 bezoekers te ontvangen op het vierdaagse festival in Lichtenvoorde.