Noodopvang asielzoekers in Gelderland verloopt rustig: minderjarige vluchtelingen mogen terrein niet af

Bouw hotel Van der Valk in Doetinchem weer stap dichterbij

DOETINCHEM - De bouw van een Van der Valk-hotel in Doetinchem is weer een stap dichterbij. De rechter geeft de bezwaarmakers - acht hoteliers in de omgeving - weliswaar tot op zekere hoogte gelijk maar dat is geen reden om de realisatie tegen te houden.

17 augustus