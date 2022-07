Olifanten uit bont beschilderde parade in binnenstad Doetinchem omgekieperd en beschadigd: ‘Dit is niet normaal’

Hij baalt flink van de vernieling van de kunstwerken, waarmee het binnenstadsbedrijf van Doetinchem het centrum wilde opfleuren. ,,Dit is natuurlijk niet normaal. Erg triest dat sommige mensen kennelijk niet van de spullen van een ander kunnen afblijven”, zegt Tiemessen.



De door de Silvoldse kunstenares Rosalie de Graaf beschilderde olifant is het zwaarst beschadigd. Daar zijn stukken van afgebroken. Een tweede olifant, die eveneens is omgegooid, heeft krassen opgelopen. ,,We gaan nu samen met de kunstenaars kijken of de olifanten te herstellen zijn. Waarschijnlijk lukt dat wel”, is Tiemessen positief.