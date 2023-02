Onvrede over OV-staking: ‘Buschauffeur verdient 4000 euro per maand, de rek is er echt uit’

Ook op de tweede stakings­dag blijft het behelpen; niet meer dan helft stads- en streekbus­sen gaat de weg op

Reizigers die zijn aangewezen op stads- of streekvervoer krijgen het ook op de tweede stakingsdag in het regionale openbaar vervoer voor de kiezen. In de regio Arnhem-Nijmegen rijdt niet meer dan 35 procent van de bussen, schat vervoerder Breng in. Dat is minder dan elders in het land.

7 februari