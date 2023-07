Op blote voeten schildert Annemarie (35) kleurrijke kunst op de klinkers in hartje Doetinchem

met video Blije gezichten bij volgooien tank: ‘Voor 1,15 euro per liter benzine kun je de gok wel wagen’

Met de accijnsverhoging die afgelopen zaterdag is ingegaan, is de brandstofprijs weer torenhoog. Toch stonden er zondagmiddag alleen maar blije mensen aan de pomp in Winterswijk. Daar mocht men 22 minuten lang, tanken voor de prijs van 22 jaar geleden.