Op de dag ná de warmste dag pufte Jeffry zijn laatste adem uit

Grimmige sfeer rond komst Van der Valk in Doetinchem: ‘Toch hoop ik dat we straks goede buren worden’

DOETINCHEM - Boosheid over dreigende verdubbeling van het aantal hotelkamers én over een inrit die volgens buren nog niet gemaakt had mogen worden. De sfeer rond de komst van een Van der Valk in Doetinchem is grimmig, zo bleek dinsdagmorgen bij de bestuursrechter in Arnhem.

6 juli