Op deze school mag de smartphone straks juist weer in de klas: ‘Mobiel is niet meer uit ons leven weg te denken’

Op deze hogeschool zijn smartpho­nes taboe: ‘Je komt hier om te ontdekken en te ontmoeten’

Wie kan er nog zonder smartphone of laptop? Niemand, toch? Op de Evangelische Hogeschool in Amersfoort doen ze het heel anders, want daar zijn de digitale hulpmiddelen niet welkom in de colleges én in de pauze. Directeur Els van Dijk (66) legt uit hoe dit jongeren júist kan helpen.

4 april