Opluchting na brand bij scooterhandel La Souris: vuur bereikt de 3000 in dozen verpakte scooters niet

De oorzaak van de brand is vooralsnog onduidelijk. Vermoedelijk heeft er wel in het hele pand - dus ook waar de scooters in dozen opgeslagen staan - rook gestaan. Op het moment dat de brand uitbrak, was niemand in het pand.



La Souris zit relatief kort in het pand aan de Gildestraat. Het verhuisde hier naar toe nadat het pand aan de snelweg A18 op bedrijvenpark Wijnbergen te klein werd. La Souris heeft in de binnenstad van Doetinchem ook een winkel.



Het pand is bekend als opslag van Kleertjes.com. Daarvoor was het pand tot juni 2007 het magazijn van het bekende Doetinchemse warenhuis Huls.



De Gildenstraat in Doetinchem op de kaart: