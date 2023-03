Pas op! De kans dat er een hert op je motorkap eindigt, is dit weekend een stuk groter

Bronzen Jezus aan het kruis gedumpt, waren het grafrovers die bronzen beeld hebben gestolen?

De Duitse politie is op zoek naar de eigenaar van een bronzen beeld van Jezus aan het kruis dat kort geleden is aangetroffen in een greppel langs de weg. De mogelijkheid bestaat dat het beeld afkomstig is van een begraafplaats in Stadtlohn of Heek waar vorige week grafrovers hun slag sloegen.