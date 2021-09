Pleegouders 4-jarig meisje jaren gestalkt door sekteleden: ‘In de ogen van verdachten is iedereen gek’

Geen ‘corona-ef­fect’ bij 't Achterhoek­se asiel, wel ruim 100 katten: ‘We zijn wel huiverig; gaat 't allemaal passen?’

11 augustus DOETINCHEM - Het is inmiddels bijna traditie bij het Doetinchemse dierenasiel; elk jaar rond deze tijd barst de kattenopvang nog net niet uit haar voegen. Inmiddels biedt het asiel onderdak aan meer dan 100 katten. Maar een ‘corona-effect’, zoals op andere plekken in Nederland? ,,Nee, daar merken we gek genoeg niks van.”