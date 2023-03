Politie rijdt twintigers klem • Gordon huilt tranen van geluk • Snollebollekes zegt sorry

JHON KRIJGT ROOD | Oud-profvoetballer Jhonny van Beukering (39) is zaterdagmiddag weggestuurd met een rode kaart tijdens een jeugdwedstrijd van SC Veluwezoom uit Rozendaal. De voormalig spits is trainer van het team JO18, met spelers onder de 18 jaar, en kreeg de straf volgens het clubbestuur wegens commentaar op de scheidsrechter.



VIER DODEN BIJ ERNSTIG ONGELUK OP A3 | Vier Nederlanders zijn zondag overleden bij een ongeluk met twee personenauto’s op de snelweg A3, vlak over de grens met Duitsland bij Beek. Dat bevestigt de Duitse politie. Het gaat om drie inzittenden van twee sportwagens en een 39-jarige man, die de inzittenden van een van de auto’s wilde helpen.

IDENTITEIT DODE VROUW BIJ HET LOO BEKEND | De vrouw die donderdagochtend dood werd gevonden bij het park achter Paleis Het Loo is de 45-jarige Sylvia Steunenberg uit Apeldoorn. De woning in Apeldoorn waar de politie uitvoerig onderzoek deed, staat op haar naam. Dat meldt de politie.



SNOLLEBOLLEKES ZEGT SORRY | Het dak ging er zaterdagavond af in het Arnhemse stadion GelreDome tijdens het eerste concert van de Brabantse feest act Snollebollekes. Zanger Rob Kemps ‘molde de tent’ met hits als Links Rechts en Vrouwkes. ,,Wij sturen straks allemaal een mail naar de burgemeester van Arnhem met daarin: sorry voor de overlast”, riep de zanger naar al zijn fans.

ZWANGERE MAXIME ZAKTE DOOR VLOER | Met de baby gaat het inmiddels goed. Maar moeder Maxime (22) heeft nog altijd veel last van het ongeval dat haar overkwam. Hoogzwanger zakte ze door een winkelvloer in Almelo, waarbij ze in een volgelopen kelder terecht kwam. De jonge moeder heeft de eigenaar van het winkelpand - woningcorporatie Sint Joseph - aansprakelijk gesteld en wil een schadevergoeding.



GORDON GELUKKIG IN DE LIEFDE | Gordon is door zijn vriend Gavin ten huwelijk gevraagd. Dat nieuws deelt de 54-jarige presentator middels een bericht op Instagram. ‘Gisteren, tegen al mijn verwachtingen in ging mijn vriend op zijn knieën om me ten huwelijk te vragen’, schrijft Gordon.



KINDEREN RENNEN DOOR ZIEKENHUIS | Wandel- of hardloopschoenen aan en dwars door een ziekenhuis banjeren: niet alledaags, maar zondag mocht het voor een keertje tijdens de tiende editie van de Roel Boerma wandel- en trimloop in Tiel. Lees meer en bekijk de video:

TRAINER ONWEL | De voetbalwedstrijd Babberich - Gelders Eiland in de vijfde klasse C is zondagmiddag niet van start gegaan. Vlak voor de aftrap zakte trainer Gerben Matser van Gelders Eiland in elkaar. Na een succesvolle reanimatie is hij bij kennis overgebracht naar ziekenhuis Rijnstate.



HERLINGS’ HONDERDSTE | Jeffrey Herlings is helemaal terug van weggeweest. De Brabantse motorcrosser, die het hele vorige seizoen miste vanwege een hielblessure, won de Grote Prijs van Sardinië. Het was zijn 39e overwinning in de MXGP. Met de 61 GP-zeges in de MX2 daarbij opgeteld was het zijn honderdste zege in totaal.



GENT-WEVELGEM WORDT JUMBO-SHOW | Christophe Laporte heeft op grootse wijze zijn eerste Gent-Wevelgem gewonnen. De Fransman van Jumbo-Visma kwam als eerste over de streep na een indrukwekkende koppeltijdrit van dik 50 kilometer met ploeggenoot Wout van Aert. De topfavoriet gunde zijn meesterknecht in Wevelgem de klassiekerzege.



ORANJE LIKT DE WONDEN | Bondscoach Ronald Koeman blikte vanmiddag uitgebreid terug op de zeperd van het Nederlands Elftal vrijdag tegen Frankrijk. ,,De grootste teleurstelling? Dat er optisch gezien een groot verschil zat tussen Nederland en Frankrijk. Het is absurd hoe de eerste en de derde goal valt. Het was een zeer zwakke teamprestatie en daar voel ik me ook verantwoordelijk voor.” Nederland speelt maandag thuis tegen Gibraltar.



Denemarken blameerde zich vanmiddag door de uitwedstrijd tegen Kazachstan te verliezen. Bekijk de beelden:

DE KLAP DIE MARIEKES LEVEN VERANDERDE | Marieke Strik is een spontane jonge vrouw van begin twintig. Ze volgt een opleiding tot verpleegkundige. Maar dan krijgt ze in april 2021 dat verschrikkelijke ongeluk op de Maas en Waalweg. Haar leven is sindsdien totaal veranderd.



VIDEO BRENGT POLITIE IN VERLEGENHEID | De politie Oost-Nederland heeft zes medewerkers per direct buiten functie gesteld. In Parijs, waar ze een voetbalwedstrijd bezochten, filmden ze hun omgeving én sloegen ze racistische taal uit. ‘Er is maar één blanke.’ Lees meer.



WILDE ACHTERVOLGING | Drie jongemannen in een auto zijn afgelopen nacht klemgereden door de politie bij het Tango tankstation in Apeldoorn. Dat gebeurde na een wilde achtervolging, zo is te zien is op videobeelden op sociale media.



BRAND TREFT MUSEUMPARK | De verslagenheid is groot bij Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting nadat er zaterdagavond een werkplaats in vlammen opging. Te meer omdat het vermoeden is dat de brand is aangestoken. Het was de tweede brand in een week, eerder brandde een houtopslag af. De politie gaat onderzoek verrichten. Lees meer en bekijk de beelden van de brand:

