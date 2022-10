Politie ziet nog geen verband tussen autobranden in Doetinchem: ‘Eerst verdachte in beeld hebben’

,,Het is veel te voorbarig om te stellen dat er een verband is of dat er één persoon achter de branden zit”, zegt een politiewoordvoerder. ,,Daarvoor moeten we eerst een verdachte in beeld hebben.”



Woensdagavond 26 oktober brandden kort na elkaar twee auto’s uit aan de Montgomerystraat en de Van Hogendorplaan. Kort na middernacht was het opnieuw raak en brandden een busje en een auto uit aan de Zjoekowstraat, om de hoek bij de Montgomerystraat.



Zaterdagavond was er opnieuw een autobrand, dit keer bij een van de flats aan de Caenstraat in Doetinchem.

Geen aanhouding

Er is volgens de politie in geen van de zaken een aanhouding verricht.

Burgemeester Mark Boumans sprak zondagmiddag in het Nieuwscafé zijn bezorgdheid uit over de branden, waarvan er vier in de wijk Overstegen waren. De wijk – vooral het deal rond de basisschool – is de laatste jaren geregeld in het nieuws vanwege overlast.

,,Vijf branden is te veel", zei Boumans. ,,We moeten dit snel oplossen want het geeft onrust in de wijk.”

De drie locaties van de autobranden in Doetinchem, vorige week.