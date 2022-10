Politie zoekt uur lang met helikopter boven Doetinchem

Nederland­se les toppriori­teit voor jonge vluchtelin­gen: ‘Om te begrijpen én zichzelf verstaan­baar te maken’

DOETINCHEM - Les in Nederlandse taal en maatschappelijke vorming wordt topprioriteit voor de inmiddels 85 jonge, alleenstaande vluchtelingen die in Doetinchem worden opgevangen. De lessen moeten komende week beginnen. Waar is nog niet duidelijk.

13 september