Portier mishandelt voetballer • Ridder Lenny woont op kasteelschip • Oegandese Vanille van Godfrey succes in Nijmegen

Na regen komt zonne­schijn: eerste van 21.000 zonnepane­len gelegd voor Zonnepark Boksveen­weg in Holterhoek

Zonnepark Boksveenweg schiet op. Gewerkt wordt er al 2 maanden op een 9,4 hectare groot terrein op de hoek Boksveenweg-Winterswijkseweg in de buurtschap Holterhoek. Vrijdag was het zover dat het eerste van de circa 21.000 zonnepanelen kon worden gelegd. In de regen.