Prostituee toont misstanden in Doetinchemse seksclub na maandenlange undercoveractie

Dat is acht jaar later dus anders, aldus Stegeman. Hij heeft de uitkomsten van de undercoveroperatie gedeeld met de autoriteiten, zoals de politie en de gemeente Doetinchem. ,,De burgemeester is geschrokken en heeft gezegd dat hierover een stevig gesprek gevoerd gaat worden met de eigenaar”, weet Stegeman. ,,Ook is er een partij die hierover Kamervragen gaat stellen. Welke dat is? Dat zie je zondag in de uitzending.”



Bij Escape in Doetinchem was vrijdag niemand bereikbaar voor een reactie. Wel komen mensen van het eroscentrum zondag aan het woord in de uitzending.



Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem zegt de beelden gezien te hebben. Ook de politie was daarbij aanwezig. ,,Je krijgt een onbehaaglijk gevoel van de beelden’’, zegt hij. ,,De uitzending heeft ons aanleiding gegeven de eigenaresse nogmaals hierover te spreken.’’ Dat gesprek vindt maandag plaats.



Boumans zegt ook dat de club dit jaar nog onderzocht is: ,,Wij heb eind 2018 (...) al signalen gekregen over mogelijke overnachtingen. Bij controles met politie en belastingdienst in januari en mei 2019 hebben wij dat echter niet kunnen vaststellen. Ook zijn geen andere overtredingen vastgesteld. Het is ook ingewikkeld om feiten boven tafel te krijgen en te constateren wat er daadwerkelijk speelt en op grond daarvan te handhaven. De inrichting heeft een vergunning. De bepalingen uit die vergunning moeten worden nageleefd.’’



Uit dat gesprek en verder onderzoek zal volgens Boumans moeten blijken of er gevolgen zijn voor de exploitatie en vergunning van de club.



Undercover in Nederland wordt zondag om 20.00 uur uitgezonden op SBS6.