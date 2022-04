Prullenbak op wc in brand in gebouw Ludger College Doetinchem: leerlingen op straat

Binnen waren zo’n zestig leerlingen bezig met een toets. Die is direct afgebroken en het gebouw is ontruimd. De toets is ongeldig, de leerlingen moeten deze op een later moment inhalen.



De brand was redelijk beperkt en de brandweer had deze snel onder controle. De schade valt mee, niemand is gewond geraakt, meldt de politie. Vanwege de rookontwikkeling in het gebouw, heeft de brandweer grote ventilatoren ingezet om de rook snel uit het gebouw te krijgen.



Leerlingen en docenten staan buiten, van paniek of onrust is geen enkele sprake.



Vanwege de rookontwikkeling adviseert de Veiligheidsregio omwonenden bij overlast ramen en deuren te sluiten en de afzuiging in de woning aan te zetten. De brandweer zegt nog niet te weten hoe de brand in de prullenbak is ontstaan.