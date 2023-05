PSV-Ajax: jongens onder 11

Plavei bouwt tientallen nieuwe woningen in Didam; oude woningen wacht sloop

Woningcorporatie Plavei geeft opdracht voor de bouw van 58 nieuwe woningen in de Molenwijk en Leeuwerik- en Verheijstraat in Didam. De nieuwbouw komt in de plaats van 44 verouderde huizen, die gesloopt worden.