Ree gezien maar niemand die me gelooft: bestaat het Simonsplein wel?

Mijn leven, mijn dromen Aimée lijkt een beetje op haar pony Avalon: ‘Ik ga voor haar door het vuur’

Hoe ziet je leven eruit als je jong bent en waar droom je over? We vragen het deze week aan Aimée Leisink uit Wehl. Ze zit op school in Doetinchem, houdt van ponyrijden en dieren, en woont in één huis met haar vader, moeder, broertje Brent en zusje Danae, twee honden, een konijn, een paard en drie pony's.

17 april