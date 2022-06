Regen is geen spelbreker voor populair Achterland, gratis festival Doetinchem biedt voor ieder wat wils

ik mis je Peter laat ‘Sverretjes’ achter op speciale plekken, om zijn zoon te laten voortleven

,,Onze dochter Imre was in 2005 een half jaar oud toen ze overleed aan een stofwisselingsziekte. Onze zoon Sverre bleek later hetzelfde gendefect te hebben als Imre. Hij is op 19 februari van dit jaar overleden, 12 jaar oud. Al die tijd hebben we kunnen genieten van een ontzettend tevreden en lief mannetje”, zegt Peter Masselink (49) uit Doetinchem. Zijn derde kind heet Juliet.

