‘Lichte verontrei­ni­ging’ in drinkwater in Didam: kook je water eerst voordat je het drinkt

In gedeeltes van Didam is er een ‘lichte verontreiniging’ in het drinkwater aangetroffen. Dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. Huishoudens met postcode 6941, 6942 en enkele huizen met andere postcodes wordt afgeraden het water uit de kraan te drinken.