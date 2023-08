Regenjas of zonnebril: dit is de weersverwachting voor de herfst in Doetinchem

Bouw tijdelijke huizen in Doesburg begonnen: eindelijk betaalbaar wonen na dure huizen en appartemen­ten

Goed nieuws voor starters en statushouders in Doesburg. De bouw van vijftien tijdelijke huisjes aan de Kraakselaan is begonnen. En er is meer goed nieuws: zeer waarschijnlijk komen er aan de Grote Biesem in de wijk Beinum nog vier starterswoningen bij.