Restaurant AsianBite in Doetinchem gesloten: bouwplan woningen op deze plek afgeblazen

Gastgezin­nen met Oekraïense vluchtelin­gen in huis haken af: ‘De rek is er soms uit na al die tijd’

Gastgezinnen die Oekraïense vluchtelingen in huis onderdak hebben geboden, haken vaak af. Want de rek is er bij particuliere initiatieven soms uit na al die tijd, merken ze bij RefugeeHomeNL die de opvang van gevluchte Oekraïners bij particulieren regelt en begeleidt.