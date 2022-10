Reusachtig portret van Doetinchemse theatermaker in filmhuis Amphion: stralende Spijkers zeer ontroerd

DOETINCHEM - Om theatermaker Jos Spijkers kun je in Doetinchem niet meer heen. In de hal van filmhuis Amphion, voorheen bekend als de Gruitpoort, heeft de Doesburgse kunstenaar Rosalie de Graaf een reusachtig portret van hem gemaakt.

Doetinchemmer Jos Spijkers is geen artiest wiens naam je hoort in Shownieuws of RTL Boulevard. Hij heeft zich in de afgelopen veertig jaar onderscheiden met theaterstukken waarin daklozen, gedetineerden, kinderen met een beperking, asielzoekers, dementerenden en andere bijzondere mensen de rollen spelen.



Het zijn producties die de harten van de mensen in de zaal verwarmen én de spelers meer eigenwaarde geven. Om deze stukken mogelijk te maken, heeft hij de stichting ’t Zwerk opgericht, waarvoor hij regisseur is en artistiek leider.

Lees ook Een intiem theaterstuk over seks in de huiskamer

De stukken van Spijkers hebben een belangrijke functie

Dat Spijkers’ werk een belangrijke rol heeft vervuld, onderstreepte het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland vorig jaar december met de toekenning van de Gelderse Bokaal. Dat is de prijs van het fonds voor een persoon die zich bijzonder heeft ingezet voor cultuur of natuur in de provincie.

Spijkers ontving een geldprijs van 5000 euro en een geschilderd portret. Dat laatste kwam van de hand van Rosalie de Graaf, in kunstkringen ook wel bekend als RoosArt, afgelopen zomer in de hal van het Gruitpoortgebouw.

Vrijdagmorgen was de officiële onthulling door commissaris van de koning John Berens, tevens voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland. Hij prees de kwaliteit van de schildering, die honderd procent gelijkend is en een stralende Spijkers laat zien, terwijl hij met gestrekte handen het applaus van het publiek dankbaar en tegelijk bescheiden over zich heen laat komen.

Spijkers toonde zich na de onthulling verguld en ontroerd. ,,Ik heb altijd iets willen doen wat er nog niet was”, zei hij. ,,Grote vraagstukken in voorstellingen terugbrengen tot de menselijke maat. Je weet soms niet of dat gezien en gewaardeerd wordt. Deze prijs laat zien dat dat wel zo is. Daar ben ik erg dankbaar voor.”