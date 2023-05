Richard Roelofsen verdient lof, hoe de afloop ook zal zijn

mijn stentor Dit stuurden jullie in: vrijwill­gers Detje en Irma in het zonnetje gezet • Schattige schapen in Deventer

Het Cultuurhuus in Bathmen pakte uit om twee vrijwilligers in het zonnetje te zetten. En de natuur blijft lezers Marianne, Freek en Joke altijd weer verwonderen. Dat stuurden onze lezers uit Deventer, Zutphen, Salland en de Achterhoek deze week in.