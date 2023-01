Ritje zonder rijbewijs eindigt in fatale aanrijding met kleuter • Stokoud hondje Tibo vermist

AMBULANCE VOOR DICHTE DEUR | Ambulances hebben steeds meer moeite om een ziekenhuis te vinden dat nog plaats heeft op de spoedeisende hulp. Dat komt omdat het aantal patiënten dat zich er meldt met ernstige gezondheidsklachten door griep, RS- en coronavirus toeneemt. Ook zijn er gewoon veel ernstig zieke mensen.



‘ONTVOERDE’ JONGEN UIT AUTO GEHAALD OP A27 | De politie heeft dinsdagochtend drie verdachten aangehouden op de snelweg A27 wegens het ontvoeren van een 15-jarige jongen. Tijdens de aanhouding loste de politie een paar waarschuwingsschoten. De jongen werd op de snelweg uit een busje bevrijd. Hij is ongedeerd, zo meldt de politie. Lees meer.



Vrachtwagenchauffeur Marko Spannenberg raakte onbedoeld betrokken bij de politieactie. Lees hier zijn verhaal: ,,Ik dacht nog: als je daar in zit, ben je behoorlijk wagenziek. Voordat ik het wist, reed er politie voor, achter en naast mijn vrachtwagen.”



ARNHEMMER MAAKT MEESTERLIJKE (EN GOEDKOPE) KOPIE VAN MEESTERWERK | De Arnhemse kunstenaar Marc Lamers (62) schildert al dik 40 jaar beroemde meesterwerken minutieus na. Zijn laatste project: De Vaandeldrager van Rembrandt, die nu in Museum Arnhem hangt. Voor 1500 euro heb je het miljoenenwerk thuis aan de muur. Bekijk hier of je de kopie geslaagd vindt.



Bekijk een item met schilder Marc Lamers:

GROTE VERRASSING IN TUSSEN KUNST EN KITSCH | Een kapotte Delfts blauwe schotel, die ergens in Nederland in een doos op zolder staat, blijkt een fortuin waard te zijn. De eigenaar verscheen maandagavond met het bord in het televisieprogramma Tussen Kunst en Kitsch.



OEKRAÏNE-UPDATE | Rusland gebruikt veel minder artillerie (mortieren, kanonnen, houwitsers) dan eerder in de oorlog in Oekraïne, melden Amerikaanse en Oekraïense functionarissen aan CNN. Op sommige plekken zou de hoeveelheid artillerie die gebruikt wordt met 75 procent zijn gedaald.



Het Kremlin ontkent, maar in Oekraïne weten ze het zeker: Rusland gaat opnieuw mobiliseren. Dit keer mogelijk een half miljoen manschappen.



LADDER-HELD REDT VROUW UIT BRANDEND HUIS | De bewoonster van een bovenwoning in Arnhem is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een woningbrand. Ze werd door een alerte buurman Marcel met behulp van een ladder uit het huis gehaald, meldt de brandweer.



Buurman Marcel doet zijn verhaal na de brand:

OPA ZOEKT VERKERING VOOR VOLWASSEN KLEINZOONS | In 2023 moest het er maar eens van komen, dacht een 77-jarige opa. Een leuke verkering voor zijn drie kleinzonen, maar omdat die zelf niet uit hun bubbel komen, deed opa dat voor ze. En hij deed dat op klassieke wijze. Lees meer.



DIT MAG NU OOK BIJ HET GFT | Je deed het misschien al, maar nu mag het echt: dit afval kan voortaan in de gft-bak.



20-JARIGE ÉN ZIJN MOEDER VOOR RECHTER OM DOODRIJDEN KLEUTER | Een jongeman uit Hoogezand stond vandaag voor de rechter om een verkeersdrama in zijn woonplaats, dat een jongetje van 4 jaar het leven kostte. Hij had rijles maar zat nog zonder rijbewijs achter het stuur, met toestemming van zijn moeder, die naast hem zat. ,,De meest domme beslissing die ik ooit genomen heb’’, aldus de moeder.



SLECHT WEER IN AANTOCHT | Het KNMI heeft voor woensdagavond voor het hele land code geel afgekondigd. Dan worden er zware buien verwacht met windstoten tussen de 60 en 95 kilometer per uur. Ook kan het onweren en kan er hagel vallen. Lees meer en bekijk het weerbericht:

AVONDJE BIOS RAAKT UIT DE MODE | We gaan weer naar de bioscoop, maar nog veel te weinig. Ondanks succesfilms als Top Gun: Maverick, Avatar: The Way of Water en Soof 3 lag het bezoek in 2022 nog flink onder het niveau van de jaren voor de coronapandemie, blijkt uit nieuwe cijfers. Hoe deze crisis te bezweren?



ZWANGERE VROUW MISHANDELD IN DE KRUIDVAT | Onder het oog van hun eigen kinderen hebben twee jonge moeders een zwangere vrouw mishandeld in de Kruidvat in Vlaardingen. Het zwangere slachtoffer kreeg klappen en een knietje in haar buik. De daders verschenen dinsdag voor de politierechter. ,,Het werd zwart voor onze ogen.’’ Lees meer.



NIEUWE SPELER VOOR VITESSE | Vitesse maakt op de transfermarkt gebruik van de ‘PSV-connectie’ van coach Phillip Cocu. De Arnhemse club versterkt zich met Nicolas Isimat-Mirin, in Eindhoven driemaal landskampioen.



WAAR IS TIBO? | Doof, slechtziend en hoogbejaard. Langs de Waal bij Nieuwaal (gemeente Zaltbommel) wordt al dagen gezocht naar Tibo, een teckel van 17 jaar. Zijn baasje Marijke is erg ongerust.

Bekijk hier de Nieuws Update van vandaag:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.