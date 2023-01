Rondje om de kerk in Doetinchem zorgt voor record aantal schaatsliefhebbers: ‘Mate van wauw-effect heeft mij verrast’

DOETINCHEM - De kunstijsbaan om de Catharinakerk in Doetinchem trok circa 10.000 bezoekers en dat is een record. ,,Mensen kwamen van heinde en ver om de baan uit te proberen.”

De ijsbaan om de kerk in hartje Doetinchem sloot zondag en was een primeur, want zo’n rondje kon nog niet eerder gereden worden. Tot 2019 was er een rechthoekige baan op het Simonsplein, maar de organisatie wilde een keer iets anders.

De kans is groot dat er ook komend jaar om de kerk geschaatst wordt in Doetinchem. Jos Tiemessen, manager van het Binnenstadsbedrijf Doetinchem (BBD), geeft aan dat de organisatie louter positieve reacties heeft ontvangen. ,,Van de schaatsers, winkeliers, horeca en vrijwilligers. Je zou zeggen dat we niet meer terug kunnen, maar er volgt eerst een financiële evaluatie en een evaluatie met de mensen die de baan hebben beheerd. Ook spreken we nog met mensen van de kerk”, vertelt de Doetinchemmer.

Via de brug naar de kerk

Om het schaatsrondje om de kerk mogelijk te maken, lag er op het Simonsplein een brug over het ijs, zodat de kerk toegankelijk bleef voor diensten en de maandelijkse boekenmarkt. ,,Voorafgaand aan de diensten hielpen we kerkbezoekers bij het maken van de oversteek”, legt Tiemessen uit.

Door corona lag de ijsbaan er de afgelopen twee winters niet. Voor corona schaatsten 5000 à 7000 mensen op de baan. Dit jaar waren dat er circa 10.000. Een record. ,,De mensen kwamen van heinde en ver om de baan uit te proberen. We hadden verwacht dat het concept zou bevallen, maar de mate van het wauw-effect heeft mij wel verrast. Er stond zelfs een foto van onze baan in het noorden van het land in de krant”, vertelt Tiemessen.

‘Papa en mama doen boodschappen, de kinderen gaan schaatsen’

Ook was er een recordaantal deelnemers schoolschaatsen (3500) en de curlingcompetitie telde voor het eerst 42 teams. Behalve een baan om de kerk was er een krabbelbaantje op het Simonsplein. Dat er dit jaar twee weken langer geschaatst kon worden in het centrum van Doetinchem heeft ook voor meer bezoekers gezorgd. Tiemessen: ,,De ijsbaan is een extra activiteit in de voor ondernemers belangrijke decembermaand. Papa en mama gaan boodschappen doen, de kinderen schaatsen en daarna spreken ze samen af bij de horeca.”

De baan was zo geconstrueerd dat het energieverbruik 40 procent lager was dan voorheen. ,,Zo vinden we dat het toch verantwoord is in deze tijden een ijsbaan te bieden aan de kinderen”, zegt Tiemessen, die wel merkte dat de ijsmachines de afgelopen week veel moeite hadden om het ijs in de draai bevroren te houden. ,,Het was toen 15 graden en dan wordt dat heel lastig. Maar we hebben ook weken met vorst gehad en toen hoefde de ijsmachine bijna niets te doen.”

