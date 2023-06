Run op kaarten Achterhoekse oudejaarsconference Frans Miggelbrink: derde show in Amphion

Oudejaars­con­fe­ren­ce Miggel­brink wéér geschrapt wegens corona

DOETINCHEM - De Achterhoekse oudejaarsconference van Frans Miggelbrink in schouwburg Amphion in Doetinchem is wederom geannuleerd als gevolg van corona. De shows stonden gepland op 28, 29 en 30 december.