School in Doetinchem in tien dagen opgetuigd voor 73 jonge alleenstaande vluchtelingen: ‘Nu kunnen we ze nog kneden’

Het plan is dat de jonge vluchtelingen (er wordt gerekend op een tachtigtal) over tien dagen naar school gaan, ergens in Doetinchem. Vanuit het Metzo College is er nu al een Internationale Schakelklas (ISK) in Doetinchem met vestigingen aan het Zaagmolenpad en de voormalige basisschool aan de Wolborgenmate op De Huet. Op de laatste locatie zitten onder meer 60 Oekraïense leerlingen. Totaal zijn er op de twee locaties 175 gevluchte jongeren uit diverse landen ondergebracht.