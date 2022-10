Shilo is duizendste baby die dit jaar geboren is in Slingeland Ziekenhuis

De trotse ouders zijn Arshani Charles en Sergio te Winkel. Met moeder en zoon gaat het goed, laat het ziekenhuis weten.



Er worden dit jaar relatief veel baby’s geboren in het ziekenhuis. Vorig jaar werd de duizendste baby vijf dagen later geboren, op 25 oktober. In 2021 werden in totaal 1245 kinderen geboren in het ziekenhuis in Doetinchem, wat weer fors meer is dan de 1145 baby’s van het jaar ervoor.



Dat er dit jaar meer kinderen worden geboren in het Doetinchemse ziekenhuis kan heel goed te maken hebben met de voorbije coronacrisis. Ook heeft het ziekenhuis bevallingen overgenomen van Rijnstate en Gelre Ziekenhuizen, vanwege personele onderbezetting op de verloskamers daar.