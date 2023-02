Siem de Jong mist bekerkraker met oude club Ajax

Met Francois Gesthuizen Supporters Vitesse moeten zich zorgen maken om stadion • Interim Roelofsen is een zegen voor De Graafschap

De supporters van Vitesse moeten zich echt zorgen gaan maken over stadion GelreDome en daarmee de toekomst van hun club. Aanstaande woensdag wil de KNVB duidelijkheid over de huur. Bij De Graafschap zorgt interim-trainer Richard Roelofsen voor een frisse wind én goede prestaties. Wat als Poldervaart weer terug is?