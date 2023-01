Sluis De Pol voorlopig dicht door overvloedige regenval

Er is sprake van een te hoge afvoer van water in de Oude IJssel en de AA-Strang om de sluis veilig te kunnen passeren. Hoe lang de sluiting zal duren, is nog onduidelijk. Het is afwachten of het de komende weken blijft regenen. Het is niet voor het eerst dat de sluis buiten gebruik is gesteld. Ook in 2018 werd De Pol vanwege een te hoge afvoer enkele weken afgesloten.