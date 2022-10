Spoedeisende hulp Doetinchem weer open: ‘Het is allemaal goed verlopen’

Ruim één op de drie Oekraïners in Achterhoek aan het werk, veel vrouwen in de zorg

DOETINCHEM - Ruim één op de drie Oekraïense vluchtelingen die sinds eind februari in de Achterhoek zijn beland, is in de regio aan het werk. Het aantal Oekraïners dat – vooralsnog tijdelijk – woont in de acht gemeenten is gestegen naar 1277.

10 oktober