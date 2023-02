Spookrijder rijdt tientallen kilometers over A12 en crasht • Legervoertuig valt stil op Velperbroekcircuit

Nieuwbouw voor Laborijn op huidige plek in Doetinchem: ‘Het wordt een metamorfo­se’

Laborijn, het Sociaal Ontwikkelbedrijf in Doetinchem, krijgt nieuwbouw op het huidige terrein aan de Terborgseweg. De dienst verwacht in de eerste helft van 2026 in het nieuwe pand te zitten.

11:16