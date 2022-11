Staatssecretaris stelt Achterhoek gerust: ‘De Noordtak komt er op dit moment niet’

Column Doetinchem 1904: een landbouw­ten­toon­stel­ling én een schandaal

De zwart-witte panoramafoto is zo’n beetje gemaakt vanuit onze slaapkamer. Alleen stond ons huis er in 1904 nog niet. Ook de straat lag er niet en van de jaren dertig-wijk geen spoor. Het enige op de foto dat er nu nog staat is Villa Oldenhof aan de Terborgseweg, net naast de papierfabriek. Tegenwoordig is de villa wit. Op de oude foto nog niet.

5 november