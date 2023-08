In herinnering Cor stopte in volle overtui­ging met eten en drinken: hij vond dat zijn leven voltooid was en pakte zelf de regie

Toen zijn leven voltooid was stopte apotheker en politicus Cor van Haarlem in volle overtuiging met eten en drinken. De kleurrijke Doetinchemmer had het beste met alles en iedereen voor, maar wel volgens zijn normen en waarden. Hij werd 95 jaar oud.