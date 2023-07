Weer een gewonde op Zwarte Cross: deelnemer aan cross raakt loopbrug en valt van metershoge truck

Een deelnemer aan een van de crosses op festival de Zwarte Cross is gewond geraakt, nadat hij tegen een loopbrug bij het crossterrein was gebotst. In een video die rondgaat op sociale media, is te zien dat hij meters naar beneden valt en roerloos op de grond blijft liggen. Het is het tweede ernstige incident op het festival, nadat vrijdag al iemand zwaargewond was geraakt bij een attractie.