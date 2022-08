Strak in pak met af en toe een sigaartje: Jo (90) zwaait naar iedereen in Ulft

Hij is een bekende verschijning in Ulft. Jo Kock (90) zit strak in pak, met een sigaartje op de lip tevreden op de hoek voor de Meulenbeek. Vrolijk zwaait hij naar al het passerende verkeer. Nu zit hij iets comfortabeler, zorgorganisatie Azora heeft namelijk een bankje voor hem neergezet.

,,Ik heb geen zin om de hele dag alleen op mijn kamer te zitten. Als ik hier zit heb ik van alles te kijken”, zegt Kock met een brede glimlach. Hij zwaait naar iedere passant, en de meeste zwaaien ook terug. Tot voor kort deed hij dat zittend op zijn rollator.

Kock: ,,Maar een week geleden stond daar ineens een bankje. Ik was echt blij verrast toen ik het zag. Dit zit een stuk prettiger dan mijn rollator haha.” Hij heeft wel eens in een gesprek met de regiomanager aangegeven dat een bankje wenselijk zou zijn, maar hij had nooit verwacht dat het gerealiseerd zou worden.

,,De mensen zijn hier echt aardig voor mij, als ik langs de balie naar buiten loop krijg ik zelfs een kussen mee. Ik zit hier echt heel gemoedelijk”, aldus Kock.

Volledig scherm Zoals de meeste mensen Jo Kock elke dag zien, zwaaiend naar de voorbijgangers. © theo kock persfotografie

Dat de mensen de vrolijke Kock waarderen blijkt wel uit de dingen die hij van voorbijgangers krijgt. Op het moment van interviewen stopt er een auto. De bestuurder komt Kock een paar sigaren brengen ,,Maar dat is wel vaker. Ik krijg wel eens sigaren of een ijsje. Laatst kreeg ik zelfs een doos snoepjes van een Duitser, dat had ik echt nooit verwacht.”

Nu het bankje er eenmaal staat hoopt Kock dat ook andere bewoners er gebruik van maken. ,,Maar ik heb hier nog geen andere bewoners gezien. Het wordt zo voor passanten wel aantrekkelijker om bij me te komen zitten en een babbeltje te maken.” Dat doet Kock graag, lekker kletsen.

Hij is er maar druk mee, en de voorbijgangers genieten er zichtbaar van. Kock trouwens ook. ,,Je mist hem echt als hij er niet zit”, roept een mevrouw op de fiets. Dat is tekenend. Dit is het hoekje van Jo Kock, bij wie je altijd kunt rekenen op een opgestoken hand en vriendelijke glimlach.

Volledig scherm Jo Kock is een bekende verschijning op de hoek van de Bongerstraat hij zwaait na elke voorbijganger. © theo kock persfotografie