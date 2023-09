Man die vluchtte uit BMW na fataal ongeval nog spoorloos, mogelijk is hij zichtbaar gewond

De derde inzittende van de BMW die betrokken was bij het ongeluk met dodelijke afloop in Lengel afgelopen zondag, is nog altijd voortvluchtig. De politie is naar hem op zoek. Bij het ongeluk kwam een 67-jarige man uit ’s-Heerenberg om het leven. Een 62-jarige vrouw uit diezelfde plaats raakte zwaargewond.