Streep door City Beach in hartje Doetinchem: ‘Jammer, het was wel mijn kindje’

,,Heel jammer”, zegt Jeroen van Ree, organisator van het volleybal- en voetvolleyevenement. ,,Maar we hebben besloten dat het in 2019 de laatste keer was. Toch ook een gevolg van corona. Na de laatste editie wilden we de organisatie verfrissen. Dat is allemaal niet gelukt. Want je hebt het evenement nodig om nieuwe mensen ervaring op te laten doen. Mijzelf ontbreekt het aan tijd. Heel jammer allemaal, want het is toch mijn kindje.”