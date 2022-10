Strijd om groenstrook Gaanderen sleept al jaren voort; Raad van State mag er (opnieuw) naar kijken

DEN HAAG/GAANDEREN - Het echtpaar Van Arem uit Gaanderen blijft strijd voeren tegen de gemeente Doetinchem over een groenstrook die er nog steeds niet is tussen het bedrijventerrein aan de Slakweg en de woning van het oudere echtpaar aan de Smelterijstraat.

Deze week bij de Raad van State maakte Van Arem een wanhopige indruk. ,,In onze laatste jaren die we daar nog wonen, willen we ons woon- en leefklimaat hersteld hebben’’, zei Van Arem tegen de staatsraad. Bij de bedrijfshallen die achter de woning zijn gebouwd heeft het stel zich neergelegd. De tijd dat hun voorouders tweehonderd jaar geleden in de voormalige vrijstaande boerderij woonden komt niet meer terug.

Maar een dichte groenstrook tussen de bedrijfshallen en de woning is er nog steeds niet. Die was wel beloofd. De afstand tussen hun perceel en de bedrijfskavels is ook niet 13,05 meter maar slechts 8 meter, zegt Van Arem.

Uitbouw

Onder de 10 meter dus die er volgens de richtlijn van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten moet zitten tussen hun huis en de bedrijfsbebouwing. Hoe dat komt? Van Arem heeft aan zijn woning een uitbouw geplaatst. Daardoor is de afstand korter geworden. ,,Het mocht, maar de gemeente Doetinchem heeft heel moeilijk gedaan over de vergunning.” Van Arem vindt dat de gemeente bij het neerzetten van de bedrijfshallen er rekening mee had moeten houden dat Van Arem zijn woning nog mocht uitbreiden.

Van Arem lijkt hier een punt te hebben. Er zijn genoeg uitspraken van de Raad van State bekend waarin is bepaald dat rekening moet worden gehouden met wat planologisch mogelijk is. Een adviseur van de gemeente, werkzaam bij omgevingsadviesbureau BügelHajema, zei dat het benutten van de vergunning voor rekening komt van Van Arem. Daar moet de Raad van State naar kijken.

Het echtpaar uit Gaanderen is al jaren bezig tegen de gemeente over de verslechterde situatie rond zijn woning. ,,Volgende maand moeten we weer hier zijn’’, zei de man aan het einde van de zitting. Uitspraak over zes weken.